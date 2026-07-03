«فيفا»: إلغاء هدف كرواتيا قرار صحيح.. ورقاقة إلكترونية كشفت الحقيقة

برَّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلغاء هدفٍ متأخرٍ لكرواتيا، كان سيمنحها التعادل في الوقت القاتل أمام البرتغال، فجر الجمعة، في مباراة المنتخبين ضمن دور الـ 32 لكأس العالم 2026، بوجود مستشعراتٍ في الكرة قادرةٍ على رصد أي احتكاكٍ طفيفٍ.

وظن لاعبو كرواتيا أنهم سجلوا هدف التعادل القاتل عندما وضع يوشكو جفارديول الكرة بالشباك في الدقيقة 13 من الوقت المحتسب بدل الضائع في تورونتو.

لكنَّ حكم الفيديو المساعد "VAR" ألغى الهدف بعد أن رصدت رقاقةٌ إلكترونيةٌ داخل الكرة أنها لمست بشكلٍ طفيفٍ شعر المهاجم الكرواتي إيجور ماتانوفيتش، في وقتٍ كان فيه ماريو باشاليتش في وضعية تسلُّلٍ خلال مجريات الهجمة، لتنتهي المباراة بفوز البرتغال 2ـ1.

وقال "فيفا" قي بيانٍ بعد المباراة: "وفقًا للبيانات المقدَّمة من تقنية الكرة المتصلة المدمجة داخل كرة تريوندا من أديداس، وهي الكرة الرسمية لمباريات كأس العالم، تبيَّن أنه تم لمس الكرة من قِبل اللاعب الكرواتي رقم 20 إيجور ماتانوفيتش خلال بناء الهجمة أمام البرتغال، ما أتاح للحكم تحديد حالة التسلل بشكلٍ صحيحٍ، وإلغاء الهدف".

وتابع: "تحتوي كرة تريوندا على مستشعرات آي أم يو قادرةٍ على رصد أي احتكاكٍ طفيفٍ، ويتم عرض ذلك للمشاهدين عبر البث على شكل رسمٍ نبضي، ما يمنح الحكام مستوى غير مسبوقٍ من البيانات لاتخاذ قراراتٍ سريعةٍ ودقيقةٍ".

وكانت تقنية "الكرة المتصلة" المستخدمة لإلغاء هدف جفارديول قد استُخدمت سابقًا خلال النسخة الجارية من كأس العالم، وتحديدًا في مباراة السويد أمام تونس ضمن دور المجموعات، الشهر الماضي.

وفي تلك المناسبة، أُلغي هدفٌ لماتياس سفانبرج بداعي التسلل قبل أن يتراجع "VAR" عن القرار بعد أن تبيَّن أن الكرة لمست زميلًا له، هو ألكسندر إيزاك بشكلٍ طفيفٍ.