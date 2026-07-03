سويسرا تكتب نهاية الجزائر في المونديال

أنهى المنتخب السويسري الأول لكرة القدم مشوار الجزائر في كأس العالم بعد الفوز عليها 2ـ0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب بي سي بليس في فانكوفر ضمن منافسات دور الـ 32، فجر الجمعة، ليواصل ‌المنتخب الجزائري بذلك ‌انتظار تحقيق فوزه ‌الأول ⁠في أدوار خروج المغلوب ⁠بالبطولة.

وتقدَّمت سويسرا بهدفٍ مبكِّرٍ، سجَّله بريل إمبولو في الدقيقة 10، ثم أضاف دان ندوي الثاني في ⁠الدقيقة الأولى من الشوط ‌الثاني.

وتخوض ‌سويسرا، التي تشارك في ‌النهائيات للمرَّة الـ 13، وسبق ‌لها الوصول إلى دور الثمانية ثلاث مرَّاتٍ، آخرها عام 1954، دور الـ 16 في المونديال للنسخة الثانية على التوالي، وستلتقي الفائز في ⁠مباراة كولومبيا ⁠وغانا، التي تجري السبت.

أمَّا الجزائر، التي شاركت في النهائيات للمرَّة الخامسة، فاكتفت بتكرار أفضل إنجازٍ لها، وهو تجاوز دور المجموعات الذي حقَّقته في نسخة 2014، وودَّعت البطولة، الجمعة، من الدور الثاني.

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