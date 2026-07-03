بعد خسارة سويسرا.. محرز يودّع الجزائريين

أعلن رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم وفريق الأهلي السعودي، اعتزال اللعب دوليًّا بعد الخروج من كأس العالم 2026 على يد سويسرا، الجمعة، ضمن دور الـ 32.

ونجح الجناح الأيمن، في النسخة الجارية من البطولة، في تسجيل هدفين حاسمين لمنتخب بلاده في شباك النمسا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة العاشرة "3ـ3"، وأسهم في التأهل إلى دور الـ 32.

وأصبح رياض أول لاعبٍ في تاريخ المنتخب الجزائري يصل إلى الهدف رقم 11 في البطولات الكبرى بواقع تسعةٍ في كأس أمم إفريقيا، وهدفين في المونديال.



وشارك محرز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2014 في البرازيل، وغاب عن نسختَي 2018 و2022 قبل أن يعود ليقود الجزائر في مونديال 2026.



وخاض اللاعب خمس مبارياتٍ في كأس العالم، وسجل هدفين، وأسهم في صناعة هدفٍ، أمَّا في كأس أمم إفريقيا، فلعب 24 مباراةً، وسجل تسعة أهدافٍ، وصنع هدفًا.

وشارك محرز في 119 مباراةً دوليةً مع منتخب بلاده بجميع المسابقات، وسجل 40 هدفًا، وصنع 45، وحصل على أربع بطاقاتٍ صفراء، ولم ينل أي بطاقةٍ حمراء، حسبَ موقع ترانسفير ماركت.