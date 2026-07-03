ناجلسمان يترك الألمان.. وكلوب المرشح الأقوى

قدَّم يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، استقالته من منصبه بعد أربعة أيامٍ من الإقصاء المؤلم من دور الـ 32 لكأس العالم أمام الباراجواي، حسبما أفادت به وسائل إعلامٍ ألمانية، الجمعة.

ووفقًا لصحيفة "بيلد"، وشبكة "سكاي"، وافق ناجلسمان "38 عامًا"، المرتبط بعقدٍ حتى صيف 2028، على طلب الاتحاد الألماني بالاستقالة من منصبه، الذي يشغله منذ سبتمبر 2023، وهو طلبٌ، طُرِحَ عليه، الخميس، عقب اجتماعٍ دام ثلاث ساعاتٍ لبحث الإخفاق الجديد للمنتخب في المونديال.

ومن المتوقَّع أن تُفتح مسألة خلافة ناجلسمان سريعًا مع تصدُّر يورجن كلوب "59 عامًا" قائمة المرشحين الأوفر حظًّا.

وبعد تجاربَ ناجحةٍ على رأس ماينز وبوروسيا دورتموند في ألمانيا، أصبح كلوب أسطورةً مع ليفربول حيث قاده إلى لقب الدوري الإنجليزي في 2020 منهيًا 30 عامًا من الصيام بعد عامٍ من تتويجه بدوري أبطال أوروبا.

وفي يناير 2024، أعلن المدرب أنه سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم عقب تسعة أعوامٍ قضاها مع الفريق منذ وصوله إليه في خريف 2015.

ويتولى كلوب منذ 1 يناير 2025 منصب المدير العالمي لكرة القدم في ريد بول، مشرفًا على الأندية التابعة للشركة النمساوية.

ويبدو التحدي الذي ينتظر خليفة ناجلسمان هائلًا، إذ تعرَّضت ألمانيا لثلاث نكساتٍ كبيرةٍ متتاليةٍ في نهائيات كأس العالم، وخروجين من الدور الأول في 2018 و2022، ثم الإقصاء من دور الـ 32 قبل أيامٍ في بوسطن أمام منتخب الباراجواي بركلات الترجيح.