ياكين: الدفاع قادنا إلى دور الـ 16

أكد مراد ياكين، مدرب المنتخب السويسري الأول لكرة القدم، أن لاعبيه قدموا أداءً دفاعيًّا جيدًا أمام الجزائر في مباراتهما ضمن دور الـ 32 لكأس العالم، الجمعة.

وفازت سويسرا 2ـ0 على الجزائر لتتأهل إلى دور الـ 16.

وسجل فريق ياكين هدفًا مبكِّرًا في الشوط الأول عبر بريل إمبولو، وضاعف دان ندوي النتيجة بعد نهاية الاستراحة بوقتٍ قصيرٍ، ليحافظ على تقدمه، ويحسم فوزه الأول بأدوار خروج المغلوب ‌في كأس العالم ‌منذ عام 1938.

وتواجه سويسرا في دور الـ 16 الفائز من ⁠مباراة كولومبيا وغانا في فانكوفر، الثلاثاء المقبل.

وقال ياكين في مؤتمرٍ صحافي: "قدَّمنا أداءً دفاعيًّا جيدًا للغاية خلال مراحل المباراة، ودافعنا ببسالةٍ، ولم نمنح المنافس أي فرصةٍ للتسجيل. أودُّ الثناء على الفريق بالكامل لأنهم عانوا اليوم كثيرًا، وأعتقد أنهم سجلوا الأهداف في اللحظة المناسبة تمامًا. ⁠أعتقد أننا نستحقُّ حقًّا التأهل إلى الدور التالي ‌من هذه البطولة".

وأضاف: "تراجعنا للخلف، ولم ينجح ضغطنا في البداية، لكننا تمكَّنا من استغلال ‌المساحات، والتخلص من دفاع المنافس مرَّتين، وكان من المهم التسجيل في اللحظة المناسبة. ⁠كان ⁠هدفًا في الوقت المناسب، لكن بعد ذلك أعتقد أننا سيطرنا على الملعب، وسعيدٌ بالأداء إجمالًا لأننا لعبنا أمام لاعبين أقوياء جدًّا على الصعيد الفردي".

وأكد المدرب "51 عامًا"، أنه لا يُفضِّل منتخبًا على آخرَ بشأن المنافس لسويسرا في دور الـ 16، وقال: "لا يوجد منافسٌ سهلٌ، ويجب أن تسير الأمور على أكمل وجهٍ خططيًّا وفنيًّا مع استمرار الأداء القوي أيضًا. نحن الآن سعداء للغاية بهذه اللحظة بعد تأهلنا إلى الدور التالي من البطولة، وممتنٌّ جدًّا لجهازي المعاون، واللاعبين، والجماهير في سويسرا الذين استيقظوا مبكِّرًا جدًّا هذا الصباح لمتابعة المنتخب".