رسميا.. ألمانيا تفاوض كلوب

طوى الاتحاد الألماني صفحة يوليان ناجلسمان، الذي تقدم باستقالته من تدريب المنتخب الأول لكرة القدم بعد السقوط في دور الـ32 لمونديال 2026، على أن يدخل في مفاوضات مع يورجن كلوب لخلافته، وفقًا لما أعلن رسميا الجمعة.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أنَّه تمت الموافقة على فسخ العقد فورًا مع المدرب يوليان ناجلسمان، الذي كان يمتد حتى صيف 2028، مضيفًا أنه سيعمل، في إطار البحث عن خليفة، على بدء مفاوضات مع يورجن كلوب الذي أبدى بالفعل، من حيث المبدأ، استعداده لتولي هذا المنصب.

وأكد الاتحاد الألماني ما كشفت عنه في وقت سابق تقارير إعلامية عن استقالة ناجلسمان بعد أربعة أيام من الإقصاء المؤلم من دور الـ32 لمونديال 2026 على يد الباراجواي.

وشغل ناجلسمان، صاحب الـ38 عامًا، هذا المنصب منذ سبتمبر 2023، لكن بعد الخروج من دور الـ32 للمونديال، اجتمع به الاتحاد الألماني لثلاث ساعات الخميس لبحث الإخفاق الجديد.

وتصدر كلوب، صاحب الـ59 عامًا، سريعًا قائمة المرشحين الأوفر حظًا لخلافته.

وبعد تجارب ناجحة على رأس ماينتس وبوروسيا دورتموند في ألمانيا، أصبح كلوب أسطورة مع ليفربول، حيث قاده إلى لقب الدوري الإنجليزي عام 2020، منهيًا 30 عامًا من الصيام، وذلك بعد عام من تتويجه بدوري أبطال أوروبا.

وفي يناير 2024، أعلن أنَّه سيرحل عن ليفربول في نهاية الموسم، بعد تسعة أعوام قضاها مع الفريق منذ وصوله في خريف 2015.

وبذلك، بات ناجلسمان ثاني مدرب في تاريخ المنتخب الألماني تتم إقالته، بعد سلفه هانسي فليك، الذي لقي المصير نفسه عام 2023.