الجمعة.. باباس يبدأ مهمة الاتفاق

أعلنت إدارة نادي الاتفاق، الجمعة، رسميًّا التعاقد مع الأسترالي آرثر باباس، لقيادة الدفة الفنية في الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لسعد الشهري.

ومن المقرر أن يقود باباس الفريق في أول حصة تدريبية، والإشراف على انطلاق البرنامج الإعدادي للموسم الجديد، بعد اكتمال وصوله وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتسلمه المهمة الفنية.

وخاض باباس، صاحب الـ46 عامًا، آخر تجاربه مع سيريزو أوساكا الياباني، وسبق له تدريب نيوكاسل جيتس الأسترالي وبوريرام يونايتد التايلاندي، كما نال جائزة أفضل مدرب لشهر مايو في الدوري الياباني.

في غضون ذلك أعلن النادي الشرقي، في حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أنه سيلعب أربع مواجهات تجريبية بمعسكره الإعدادي الخارجي في إسبانيا، 15 و18 و21 و24 يوليو الجاري، دون أن يحدد المنافسين.