3 مواجهات تتصدر أطول مباريات المونديال

تصدرت مواجهة المنتخب الأردني الأول لكرة القدم والنمسا، إضافة إلى البرازيل مع المغرب، والبرتغال أمام كرواتيا، قائمة أطول الأوقات بدل الضائع في نهائيات كأس العالم 2026 حتى الآن.

وتقدمت المباريات الثلاث قائمة أكثر المواجهات التي شهدت وقتًا إضافيًّا في الشوط الثاني فقط، بعدما بلغ بدل الضائع فيها 10 دقائق.

وجاءت مواجهة النمسا والأردن ضمن الأعلى في البطولة، بعدما احتسب الحكم 10 دقائق إضافية في الشوط الثاني، وهو الرقم ذاته الذي تكرر في مباراة البرازيل والمغرب، قبل أن تنضم مواجهة البرتغال وكرواتيا، بعدما شهدت هي الأخرى 10 دقائق بدل ضائع في الشوط الثاني، في مباراة حُسمت لصالح البرتغال بنتيجة 2ـ1.

ولم تكن الدقائق التسع بعيدة عن المشهد، إذ حضرت في مباراتي النرويج والسنغال، وكندا وقطر، لتؤكد أنَّ الشوط الثاني في هذه النسخة بات مساحة مفتوحة للأحداث المتأخرة، سواء من خلال الأهداف، أو العودة إلى تقنية الفيديو، أو التوقفات المتكررة.

كما سجَّلت مباراتا الكونغو الديمقراطية أمام أوزبكستان، وأوروجواي أمام الرأس الأخضر، ثماني دقائق بدل ضائع في الشوط الثاني، بينما جاءت مباريات الولايات المتحدة وباراجواي، وتركيا وباراجواي، واليابان والسويد، ضمن القائمة بعدما شهدت كل منها سبع دقائق إضافية.