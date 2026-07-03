«أصدقاء» ترفع الوحدات السكنية إلى 132

أعلنت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية عن استكمال إجراءات وتسليم 22 وحدة سكنية جديدة لأسر اللاعبين السابقين في عدد من مناطق السعودية، عبر مسار الإسكان خلال العام الجاري 2026م، بدعم من وزارة البلديات والإسكان، ليرتفع بذلك إجمالي الوحدات السكنية التي تم تسليمها منذ تأسيس الجمعية إلى 132 وحدة سكنية.

وتأتي الخطوة لتعكس التزام الجمعية بتوفير الاستقرار السكني، وتهيئة البيئة الملائمة التي تضمن تحسين جودة الحياة للمستفيدين وأسرهم، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الإسكان والعمل غير الربحي.

وأكد ماجد عبد الله، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، أنَّ الوحدات السكنية الجديدة الـ 22 التي تمَّ تسليمها خلال عام 2026 توزعت على ثلاث مناطق رئيسة، حيث حظيت منطقة الرياض بالصدارة بواقع 16 وحدة سكنية، تلتها المنطقة الشرقية بثلاث وحدات سكنية، ثم منطقة مكة المكرمة بثلاث وحدات سكنية.

وأوضح ماجد أنَّ الجمعية عملت عبر مساراتها المتكاملة على تأمين الدعم السكني الشامل الذي لا يقتصر على التمليك فحسب، بل يمتد ليشمل حلول السداد والترميم والتأثيث لضمان حياة كريمة ومستقرة للأسر المستحقة، مقدمًا شكره إلى ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان، على دعمه المستمر لبرامج الإسكان.

وبيَّن رئيس جمعية أصدقاء أنَّ ما تحققه الجمعية من منجزات اجتماعية هو ثمرة الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الثالث من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ وامتداد للوفاء والمسؤولية تجاه فئة غالية قدَّمت الكثير للرياضة السعودية، مشيرًا إلى أنَّ الجمعية تعتز بالوصول إلى 2461 خدمة سكنية حتى اليوم، وتستمر في توسيع دائرة العطاء والأثر المستدام.