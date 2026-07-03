اتفاقية توسع انتشار البادل في الجامعات

وقَّع الاتحاد السعودي للبادل اتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتوسيع انتشار رياضة البادل في الجامعات السعودية، من خلال تنظيم البطولات والمسابقات الرياضية الجامعية.

كما نصَّت الاتفاقية على إطلاق النسخة الأولى من دوري الجامعات للبادل خلال عام 2026، بما يسهم في رفع مستوى المشاركة الرياضية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في زيادة عدد الممارسين للنشاط البدني والرياضي.

ومثَّل الاتحاد السعودي للبادل مقرن المقرن، رئيس مجلس الإدارة، فيما مثَّل الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد المريني، رئيس الاتحاد.

وتتضمن الاتفاقية التعاون في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية، وتنظيم الندوات التثقيفية والدورات التطويرية، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يسهم في اكتشاف المواهب وتعزيز التنافس الرياضي ورفع مستوى المشاركات الرياضية الجامعية محليًّا ودوليًّا.