البيسبول يجذب مشجعي المونديال

برز دوري البيسبول الأمريكي بوصفه الدوري الرياضي الأمريكي الكبير الوحيد، الذي يتواصل موسمه بالتزامن مع مباريات كأس العالم 2026، ما يمنح الزوار ومشجعي البطولة فرصةً مثاليةً للتعرّف على جانبٍ من الثقافة الرياضية المحلية.

ويجد مشجعو كأس العالم، المتجهون إلى ملعب المباراة في كانساس سيتي، أنفسهم أمام أحد أبرز معالم الرياضة الأمريكية، إذ ينتصب، على الجانب الآخر من موقف السيارات، ملعب كوفمان، مقر فريق كانساس سيتي رويالز في دوري البيسبول الأمريكي للمحترفين.

وتحرص الأندية على استثمار هذه الفرصة، حتى وإن كان تحويل الاهتمام المؤقت الذي تولده كأس العالم إلى قاعدة جماهيرية دائمة يمثل تحديًا في رياضة تختلف إيقاعًا وطبيعة عن كرة القدم.

وقال كولين ماكسي، رئيس العمليات التجارية في نادي رويالز، لرويترز «نريد أن نفتح أبوابنا أمام العالم».

وأضاف «نتشارك موقف السيارات مع الملعب المستضيف للمباريات، لذا من الطبيعي أن نحاول الاستفادة من ذلك وندعو الناس ‌لحضور مباريات رويالز. نعتقد ‌أنَّ هذه فرصة فريدة تمنح الزوّار مذاقًا حقيقيًّا للتجربة الأمريكية».

ومع انتهاء نهائيات ​دوري ‌كرة ⁠السلة الأمريكي ​للمحترفين ⁠وكأس ستانلي بالتزامن مع انطلاق كأس العالم، وتأخر انطلاق موسم دوري كرة القدم الأمريكية حتى سبتمبر، أصبحت البيسبول الخيار الأبرز أمام مشجعي كرة القدم وأفراد المنتخبات الراغبين في استكشاف الرياضات الأمريكية.

وتحتضن 11 مدينة أمريكية، مستضيفة لكأس العالم، فرقًا في دوري البيسبول الأمريكي، ما جعل كانساس سيتي نموذجًا بارزًا لهذا التقاطع بين الحدثين الرياضيين.