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مغادرة الأهلي

2026.07.03 | 04:25 pm
غادرت بعثة فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الجمعة، جدة متجهة إلى النمسا، استعدادًا لانطلاق المعسكر التحضيري. (المركز الإعلامي ـ الأهلي)
مغادرة الأهلي

مغادرة الأهلي

مغادرة الأهلي

مغادرة الأهلي