مغادرة الأهلي

غادرت بعثة فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الجمعة، جدة متجهة إلى النمسا، استعدادًا لانطلاق المعسكر التحضيري. (المركز الإعلامي ـ الأهلي)