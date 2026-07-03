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استعداد فرنسي

2026.07.03 | 04:30 pm
انتظم لاعبو المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، الجمعة، في حصة تدريبية، استعدادًا لمواجهة باراجواي، فجر الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 في كأس العالم 2026.(المركز الإعلامي ـ المنتخب الفرنسي)
استعداد فرنسي

استعداد فرنسي

استعداد فرنسي

استعداد فرنسي