استعداد فرنسي

انتظم لاعبو المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، الجمعة، في حصة تدريبية، استعدادًا لمواجهة باراجواي، فجر الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 في كأس العالم 2026.(المركز الإعلامي ـ المنتخب الفرنسي)