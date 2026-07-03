ريتيجي يسبق القادسية إلى جيرونا

بدأ الإيطالي ماتيو ريتيجي، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، تدريباته الأربعاء في المعسكر الخارجي بمدينة جيرونا، قبل يومين من وصول زملائه الجمعة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ووفق المصدر ذاته، يدشن القادسية، السبت، معسكره في المدينة الإسبانية، استعدادًا للموسم الجديد.

وتعرض ريتيجي لكسر في مفصل الكاحل خلال مواجهة الشباب التي انتهت بالتعادل 1ـ1، أبريل الماضي، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، ما غيَّبه حتى نهاية الموسم.

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ المغربي سفيان الكرواني، الظهير الأيسر الجديد القادم من أوتريخت الهولندي، سينطلق مع الفريق من معسكره الخارجي.

وأعلن القادسية، 4 يونيو الماضي، تعاقده مع الكرواني إلى 2029.

الكرواني خاض الموسم الماضي 50 مباراةً في مختلف المسابقات، محرزًا أربعة أهدافٍ، وصانعًا 18.

وانضمَّ اللاعب، صاحب الـ 25 عامًا، إلى أوتريخت صيف 2023، قادمًا من نيميجن الهولندي، النادي الذي تدرَّج في مدرسته الكروية العريقة وصولًا إلى فريقه الأول.

ويشرف على تدريبات القادسية مدربه الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، على أن يخوض أربع مباريات تجريبية في إسبانيا.

وكان القادسية أنهى موسمه في دوري روشن السعودي محتلًا المركز الرابع برصيد 77 نقطة، جمعها من 23 انتصارًا وثمانية تعادلات، مقابل ثلاث خسائر، وضمان المشاركة في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.

وحصل مهاجمه المكسيكي جوليان كينيونيس على لقب هداف الدوري برصيد 33 هدفًا، بفارق هدف عن الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، وخمسة أهداف عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بطل الدوري.