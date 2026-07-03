«موجة استثنائية» تهدد فرنسا وباراجواي

أعلنت مجموعة علماء المناخ، المعنية بتفسير الطقس العالمي، الجمعة، أنَّ تغير المناخ المرتبط باستخدام الوقود الأحفوري أدى إلى ظهور «موجة استثنائية» من الحرارة والرطوبة، ما وضع مباراة واحدة على الأقل في كأس العالم لكرة القدم 2026 في منطقة خطر محتملة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم أمام باراجواي في دور الـ16 عند الـ05:00 مساءً بتوقيت شرق أمريكا تحديدًا فيلادلفيا «فجر الأحد المقبل بتوقيت مكة المكرمة» في ظل درجات حرارة تتجاوز التوصيات، التي وضعها الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو» لضمان سلامة اللعب، إذ تغطي «قبة حرارية» مساحات شاسعة من الولايات المتحدة وأجزاء من كندا.

وحذرت هيئة الأرصاد ‌الجوية الأمريكية من أن القبة الحرارية، وهي نظام ​ضغط ‌مرتفع ⁠يحبس الهواء ​الساخن ⁠تحته، قد تؤدي إلى ارتفاع مؤشرات الحرارة إلى ما بين 105 و115 درجة فهرنهايت في أجزاء من منطقة الغرب الأوسط، والساحل الشرقي، ما سيؤثر على عدد من الملاعب المضيفة لمباريات المونديال.

وتُهدد هذه الظروف بإجهاد شبكات الكهرباء، والتأثير على الاحتفالات في الهواء الطلق بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع المزدحمة بمناسبة ⁠يوم الاستقلال، السبت.

وقالت فريدريكه أوتو، أستاذة علوم ‌المناخ في مركز السياسة البيئية، في كلية ‌إمبريال كوليدج لندن، في بيان صحافي: «عندما تتعطل ​احتفالات 4 يوليو التاريخية، وتُنظم مباريات كأس العالم في ظروف غير آمنة للاعبين والجماهير، فلا ‌ينبغي أن يتطلب الأمر دراسة علمية أخرى لإيقاظ الناس، تغير المناخ حقيقة واقعة، ويؤثر بالفعل على الأشياء التي نستمتع بها في حياتنا اليومية، وسيستمر في التفاقم كلما أخرنا الانتقال الحتمي إلى صافي انبعاثات صفرية».

وأصبحت درجات ‌الحرارة المرتفعة والرطوبة الخانقة من أهم مواضيع النقاش في كأس العالم، وذلك بعد عام واحد من ⁠قيام «فيفبرو» بدق ناقوس الخطر بشأن الحرارة الخطيرة خلال كأس العالم للأندية، المنظم في الولايات المتحدة.

وثمَّن اتحاد اللاعبين ديسمبر الماضي جهود الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، الرامية إلى مواءمة تخطيط جدول المباريات واختيار ملاعب تنظيمها مع المخاوف المتعلقة بصحة اللاعبين في كأس العالم، مشيرًا إلى أنَّه لا تزال هُناك بعض المباريات تنطوي على مخاطر، مضيفًا: «الدرس المستفاد للجميع في هذا المجال هو أنَّه مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب، ستلعب ظروف الحرارة دورًا أكبر في قرارات جدول البطولات ومباريات ​الدوري في المستقبل».

ولا يوجد لدى أنظمة «فيفا» أي قاعدة تنُص على تأجيل المباراة تلقائيًّا بسبب الحرارة الشديدة.