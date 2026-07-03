ويمبلدون تنتظر تعافي سيرينا

قرَّر منظمو بطولة ويمبلدون لكرة المضرب منح الأسطورة الأمريكية سيرينا وليامز الوقت اللازم كي تتعافى من الإصابة، وبالتالي التمكن من المشاركة في منافسات زوجي السيدات بصحبة شقيقتها فينوس، وفقًا لما أعلنوا الجمعة.

وتعرضت سيرينا، صاحبة الـ44 عامًا، لإصابة في الركبة خلال خسارتها في الدور الأول أمام الأسترالية مايا جوينت، الثلاثاء، في عودتها إلى منافسات الفردي بعد أربعة أعوام من الاعتزال، وتحديدًا منذ خروجها من بطولة فلاشينج ميدوز عام 2022.

وكان من المقرر لعب مباريات الدور الأول لزوجي السيدات، الخميس والجمعة، لكن الشقيقتين وليامز غابتا عن جدول المباريات.

إلا أنَّ جايمي بايكر، مدير ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أكد أنهما لا تزالان ضمن القرعة، وقد تبدآن مشوارهما نحو إحراز لقبهما السابع معًا في ويمبلدون السبت.

وقال بايكر للصحافيين «نمنحها أكبر قدر ممكن من الوقت، وبالطبع نريدها أن تلعب إذا كان ذلك ممكنًا».

ونفى أن يؤدي تأخير مشاركة الشقيقتين إلى مشكلات في جدول البطولة لاحقًا، مضيفًا «فيما يتعلق بالأيام، فهي في الواقع إرشادات، وهذا ما نأمل فعله من أجل إنهاء البطولة».

وأشار بايكر إلى أنَّ «أعداد الجماهير والسلامة» ستكون «عاملًا مهمًا جدًّا» عند تحديد الملعب الذي ستلعب عليه سيرينا وفينوس، اللتان أحرزتا معًا 30 لقبًا في فردي البطولات الكبرى، بينها 23 للأولى.

وقال «سيرينا وفينوس نجمتان عالميتان كبيرتان، بالتالي هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في مشاهدتهما».