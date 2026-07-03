كريمو: استفيدوا من التجارب.. وواثق بـ«الأسود»

أكد عبد الكريم ميري، المُلقب بـ«كريمو»، أحد أساطير الكرة المغربية وعضو الجيل التاريخي الذي قاد «أسود أطلس» إلى دور الـ16 في كأس العالم 1986، أنَّ لاعبي المنتخب المغربي الأول لكرة القدم الحاليين يمتلكون المقومات الفنية والذهنية لمواصلة مشوارهم في كأس العالم 2026.

وكشف لـ«الرياضية» المهاجم المغربي السابق، في تصريح خاص، الجمعة، عن ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي المنتخب المغربي على تجاوز عقبة كندا، في لقاء يجمعهما مساء السبت، ضمن منافسات دور الـ16 في مونديال 2026، مثمنًا العمل الذي يقدمه محمد وهبي، مُدرب المنتخب الأول، قائلًا: «يستعد المنتخب المغربي لمواجهة المنتخب الكندي، وهو منتخب قوي يمتلك لاعبين مميزين ويتمتع بالتركيز والانضباط داخل الملعب ومع ذلك، فإننا لسنا متخوفين، نثق في قدرات منتخبنا الوطني، الذي يضم لاعبين على مستوى عالٍ، خاصة في الجانب الهجومي والحمد لله، الفريق يقدم مستويات كبيرة، ونتمنى أن يواصل تألقه ويظهر بالقوة ذاتها في مباراة كندا».

وأضاف أسطورة كرة القدم المغربية: «واجهنا منتخبات قوية من قبل، واستطعنا العودة في العديد من المباريات بفضل شخصية المنتخب وروحه القتالية، وهو ما يؤكد أنَّ المنتخب المغربي يمتلك مستوى كبيرًا ويستطيع منافسة أقوى المنتخبات عالميًّا».

وعن عمل وهبي، أكمل ميري: «لا يزال في بداية مشواره مع المنتخب المغربي، ويخوض تجربة مهمة، يقود الفريق في الطريق الصحيح، ويُحسب له أنَّه نجح في خلق مجموعة منسجمة، بعدما ظهر تركيز اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين على حد سواء بشكل واضح، وعندما يُشارك البدلاء يقدمون الإضافة المطلوبة، ويؤدون واجبهم على أكمل وجه».

وأشار أسطورة كرة القدم المغربية إلى أنَّ سقف الطموحات ارتفع عاليًا، بعد الإنجازات الأخيرة، مبينًا: «طموحنا أكبر مما تحقق في مونديال قطر 2022، نتمنى أن يواصل المنتخب المغربي تطوره، ويحقق إنجازات أكبر في المستقبل، نحن ندعم منتخبنا الوطني ونشجعه بكل قوة، كما أنَّ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت كافة الإمكانات المادية والمعنوية، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء المنتخب، كما لا ننسى الدعم الكبير الذي يحظى به المنتخب من الملك محمد السادس».

وفيما يخص مشاركة المنتخب السعودي في مونديال 2026، أبان ميري أنَّ «الأخضر» يعيش مرحلة جديدة بعد تغيير الجهاز الفني، موضحًا حاجته إلى الصبر، والاستفادة من هذه التجربة، حتى يتمكن من تكوين منتخب قادر على المنافسة مستقبلًا.