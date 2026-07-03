مادونا تصدر العمل الأفضل منذ 20 عاما

أصدرت المغنية الأمريكية مادونا، الجمعة، ألبومها الـ15 بعنوان «كونفيشنز 2»، الذي لاقى استحسان النقاد، بكونه أفضل إصداراتها منذ عقود لتضمّنه 16 أغنية تمزج بين أجواء النوادي الليلية المفعمة بالحيوية والموسيقى الراقصة الكلاسيكية.

وفي هذا العمل الجديد، عاودت ملكة البوب، صاحبة الـ 67 عامًا، التعاون مع المنتج البريطاني ستيوارت برايس، الذي سبق أن تعاونت معه في ألبوم «كونفيشنز أون إيه دانس فلور» 2005، الذي حقق نجاحًا عالميًّا بفضل أغنيتَي «هانج أب» و«سوري».

وأجمع عدد من النقاد الموسيقيين في مجلات ومواقع بينها «رولينج ستون» و«فارايتي» و«ذي جارديان» على أنَّ هذا العمل يُعدّ أفضل ما قدَّمته مادونا منذ عام 2005، خاصة بعد التفاعل الفاتر الذي أبداه جمهورها مع ألبومَي «ريبيل هارت» و«مدام إكس».

ويتجاوز «كونفيشنز 2»، وهو من إنتاج شركة «وارنر» العالمية، كونه مجرّد مجموعة من الأغاني الراقصة، إذ يمزج بين موسيقى البوب مع تأثيرات موسيقى الفولك، إضافة إلى تضمّنه موسيقى الريجي من خلال التعاون مع المغني الكولومبي فيد.

وترافق الألبوم الجديد مع حملة ترويجية تضمنت عرضًا موسيقيًا قصيرًا لـ15 دقيقة أدّته مادونا في ساحة تايمز سكوير الشهيرة في نيويورك.

ومن المقرر أن تشارك مادونا إلى جانب شاكيرا وفرقة الكاي بوب الكورية الجنوبية «بي تي إس» في عرض ما بين شوطَي المباراة النهائية لكأس العالم 2026 في كرة القدم في الولايات المتحدة.