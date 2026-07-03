أليجري يخلف كونتي في نابولي

يخوض الإيطالي ماسيميليانو أليجري تحديًا جديدًا، بعد تعيينه رسميًّا مدربًا لفريق نابولي الأول لكرة القدم، خلفًا لأنتونيو كونتي، وفقًا لما أعلنه وصيف بطل دوري «سيريا أي» الجمعة.

وأصدر النادي الإيطالي بيانًا صحافيًّا، جاء فيه: «يُرحب نابولي بماسيميليانو أليجري مدربًا للفريق الأول»، مؤكدًا بذلك تعيينه، الذي كشفت عنه الصحافة الإيطالية منذ أسابيع.

وبعد المرور بكُل من ميلان ويوفنتوس، يتولى أليجري الآن مهمة الإشراف على فريق كبير آخر خلفًا لكونتي، الذي غادر منصبه بعد عامين، أحرز في أولهما لقب الدوري المحلي، ثم حلَّ ثانيًا في الموسم المنصرم، خلف إنتر، فريقه السابق.

ووقَّع ابن الـ58 عامًا، الذي درب يوفنتوس «2014 ـ 2019 و2021 - 2024» وميلان «2010 ـ 2014 و2025 ـ 2026»، عقدًا لمدة ثلاثة أعوام مع النادي الجنوبي.

وإذا كان تتويجه بلقب الدوري الإيطالي خمس مرات مع يوفنتوس، ومرة مع ميلان، إضافة إلى بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين مع عملاق تورينو، يجعله أفضل مدرب إيطالي حالي، فإن عودته إلى ميلانو الصيف الماضي كانت إخفاقًا مدويًا، حسبما وصفتها الصحافة الإيطالية، وذلك بعدما ظلَّ ميلان بين الفرق الثلاثة الأولى منذ بداية الموسم، لكنه بدأ بالانهيار مارس الماضي، في طريقه لإنهاء الدوري في المركز الخامس، ليغيب عن منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد خسارته المكلفة في المرحلة الـ 38 الأخيرة على أرضه أمام كالياري بنتيجة 1ـ2.

وأُقيل أليجري في 25 مايو، إلى جانب ثلاثة أعضاء آخرين من الإدارة الرياضية للنادي «اللومباردي».

وفي نابولي، سيجد أليجري فريقًا أعاد كونتي إطلاقه، بعدما تفوَّق بنقطة واحدة على إنتر لإحراز لقب 2025، قبل أن ينحني أمام الأخير الموسم الماضي.

وخلافًا لميلان، الذي يرزح تحت خيبات متتالية، يعيش نابولي مرحلة إيجابية مع لقبين في الدوري الإيطالي «2023 و2025» والكأس السوبر الإيطالية 2025، خلال أربعة أعوام.

لكن كونتي، المرشح لتولي تدريب منتخب إيطاليا، الذي فشل في بلوغ كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، لم يُخفِ عند تبرير رحيله أن الأجواء في نابولي كانت مرهقة، لا سيما في ظل وجود أوريليو دي لاورينتيس، رئيسه ومالكه، المعروف بطابعه الحاد ومزاجه المتقلب، ما قد يخلق احتكاكات مع أليجري المعروف هو الآخر بنوبات الغضب.

ومنذ نهاية موسم 2025ـ2026، غيَّرت 9 من أصل 20 فريقًا في الدوري الإيطالي مدربيها، أبرزهم: نابولي، ميلان الذي تعاقد مع البرتغالي روبن أموريم، أتالانتا الذي جلب ماوريتسيو ساري، وفيورنتينا، الذي أبرم اتفاقه مع فابيو جروسو.