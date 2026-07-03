إسبانية تتولى ملابس ومعدات الخليج

أبرمت إدارة الخليج اتفاقية مع شركة جوما «Joma» الإسبانية، تتولى بموجبها توريد الملابس والمعدات الرياضية لجميع ألعاب النادي لمدة ثلاثة مواسم، ابتداءً من الموسم الرياضي 2026ـ2027.

وبحسب بيان الجمعة، وقّع الاتفاقية علي المحسن، الرئيس التنفيذي للنادي، بعد زيارة رسمية إلى المقر الرئيس للشركة المتخصصة في صناعة الملابس والمستلزمات الرياضية في مدريد، العاصمة الإسبانية، بحضور مصطفى المنيان، عضو مجلس إدارة النادي.

وتصل خلال الأيام المقبلة الدفعات الأولى من الملابس والمعدات الرياضية الخاصة بالنادي، وذلك قبل انطلاق برامج إعداد الفرق للموسم الجديد.

وأكد المحسن أنَّ الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية ضمن توجهات النادي نحو بناء شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاع الرياضي، بما يسهم في الارتقاء بجودة التجهيزات المقدمة لجميع فرق النادي، ويواكب طموحاته المستقبلية في مختلف الألعاب وتعزيز الاستدامة المالية للنادي.

وأنهى الخليج موسمه بالمركز الـ 12 في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة من 10 انتصارات، وسبعة تعادلات، و17 خسارة، وخرج من الدور ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين من الخلود الوصيف.

ويقدم الخليج، السبت، البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريقه الأول لكرة القدم الجديد، حسبما نشر حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس»، الخميس.