السبت.. الأهلي ينطلق في سالفيلدن

يفتتح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، السبت، معسكرًا أوروبيًّا في النمسا يمتد حتى 16 يوليو الجاري في مدينة سالفيلدن، استعدادًا للموسم الجديد، وفقًا لمصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ الأهلي غادر الجمعة رفقة لاعبَيه الجديدين الجامبي أبو بكر سيدي كينتيه، لاعب خط الدفاع القادم من ترومسو النرويجي، إضافة إلى مشعل المطيري من أبها.

وبعد 13 يومًا، تغادر بعثة الأهلي إلى البرتغال، لاستكمال المرحلة الثانية من المعسكر حتى 28 يوليو.

وتستعد فرقه الألماني ماتياس يايسله لعدة استحقاقات تشمل دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب كأس القارات للأندية.