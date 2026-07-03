63 مليونا تنقل براون إلى بايرن

عزَّز فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم خط دفاعه بناثانييل براون، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، وذلك بعقد يمتد حتى عام 2031، وفقًا لما أعلنه الجمعة بطل دوري «بوندسليجا».

وكشفت تقارير صحافية ألمانية عن أنَّ قيمة صفقة ضم ابن الـ23 عامًا إلى صفوف بايرن بلغت قرابة 63 مليون دولار.

ووصف براون، الذي سيتنافس مع الكندي ألفونسو ديفيس، على مركز الظهير الأيسر، لا سيما في ظل الإصابات المتكررة للأخير، بايرن بأنه أحد أفضل الأندية في العالم، مشيرًا إلى أنَّ محادثاته مع البلجيكي فنسان كومباني، مدرب العملاق البافاري، أقنعته بإتمام الصفقة.

وقال براون، في بيان صحافي، بثَّه النادي الألماني: «حلمت دائمًا باللعب من أجل أكبر الألقاب على أعلى مستوى، وضعت لنفسي أعلى الأهداف وأرغب في استخراج أقصى ما لدي كل يوم».

وأُعجب ماكس إيبرل، المدير الرياضي في بايرن، بالتطور السريع لبراون، مضيفًا: «اللاعب لا يزال يملك الكثير من الإمكانات، وهو عنصر للمستقبل».

وكان بمقدور براون أن يمثل أمريكا، عبر والده، لكنه دشَّن مسيرته مع منتخب ألمانيا في أكتوبر الماضي، ونجح منذ ذلك الحين في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية.

وسجَّل براون، الذي يتميز بسرعته الكبيرة، هدفًا وقدَّم تمريرة حاسمة في فوز ألمانيا على كوراساو 7ـ1 في افتتاح المشوار المونديالي، الذي انتهى عند دور الـ32 على يد الباراجواي بركلات الترجيح.

ودافع براون عن ألوان آينتراخت فرانكفورت منذ 2024، قادمًا من نورمبرج مقابل ثلاثة ملايين يورو، وشارك في جميع مباريات الفريق تقريبًا «33 من أصل 34» في الدوري الألماني الموسم الماضي، مسجلًا أربعة أهداف مع أربع تمريرات حاسمة.

ويسعى بايرن إلى مزيد من التعزيزات بعد موسم توِّج خلاله بلقبي الدوري والكأس المحليين، إضافة إلى وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وضمَّ النادي البافاري، الأربعاء، أيضًا المغربي إسماعيل صيباري، لاعب الوسط، الذي يتألق مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، الجارية حاليًّا في أمريكا الشمالية.