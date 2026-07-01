راموس.. قناص الدقائق الحرجة عاش في غرفة الملابس

وسط عائلة تتنفس كرة القدم حتى النخاع في شبه الجزيرة الإيبيرية وتحديدًا مدينة أولهاو الساحلية، الواقعة في إقليم الغارف جنوب البرتغال، أبصر جونزالو ماتياس راموس، مهاجم منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، النور في 20 يونيو 2001.

والده مانويل راموس كان لاعبًا محترفًا جال في الملاعب البرتغالية أبرزها مع نادي فارينسي، ما جعل الطفل الصغير يتربى بين غرف الملابس والمستطيل الأخضر، مستلهمًا خطاه الأولى من شغف والده الذي لم يكتفِ بدور الأبوة، بل كان المعلم الأول الذي صقل مهاراته الأساسية ووجّه ركلاته الأولى نحو المرمى في فناء المنزل.

انطلقت المسيرة الرسمية للفتى الصغير عام 2009 في مركز التكوين المحلي بنادي أولهانينسي، قبل أن يلتقطه كشافو نادي بورتيمونينسي عام 2011، هناك بدأت الموهبة الفذة تطفو على السطح بشكل لافت، ما دفع رادار نادي بنفيكا، عملاق العاصمة لشبونة، إلى التحرك سريعًا عبر الخبير الكروي رودريجو ماجالهايس الذي يُعد المكتشف الحقيقي للموهبة، ليرحل راموس إلى أكاديمية «سيكسال» الشهيرة عام 2013 وهو في سن الـ12.

تدرج الفتى النحيل في الفئات السنية لـ«البنفيستاس»، متحوّلًا من مركز خط الوسط الهجومي إلى رأس حربة فتاك يتقن التحرك في المساحات الضيقة وتفكيك الدفاعات المعقدة.

انفجرت الأرقام التهديفية للمهاجم الشاب مع بنفيكا، وقاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب عام 2020، محققًا لقب هداف البطولة، ما فتح له أبواب الفريق الأول على مصراعيها، ليسهم بشكل مباشر في تحقيق لقب الدوري البرتغالي موسم 2022ـ2023، متوجًا بلقب وصيف هداف الدوري برصيد 19 هدفًا.

لفت تألق ابن أولهاو كبار القوم في أوروبا ونجح باريس سان جيرمان، العملاق الفرنسي، في ضمه صيف 2023 بصفقة بلغت قيمتها الإجمالية 80 مليون يورو، ليضيف إلى خزائنه البطولات المحلية الفرنسية عبر التتويج بلقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس الأبطال.

خلف الأضواء الصاخبة، يعيش راموس حياة أسرية مستقرة يغلفها الهدوء بعيدًا عن صخب منصات التواصل الاجتماعي، إذ ارتبط بزوجته مارجاريدا أمارال دومينجيز، الصحفية ومقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة، عقب قصة حب دامت سنوات، وتكللت حياتهما بالاستقرار العائلي بوجود طفلهما الأول الذي يمنحه الحافز الأكبر للتألق، ويفضل المهاجم البرتغالي قضاء أوقات فراغه في مسقط رأسه مع عائلته الممتدة، متمسكًا بنمط الحياة الهادئ ومستشيرًا والده في كافة القرارات المصيرية التي تخص مسيرته الاحترافية في الملاعب الأوروبية.

تحوّل ابن الغارف إلى السلاح السري والمنقذ لكتيبة «برازيل أوروبا» بفضل تخصص فريد من نوعه، تجلى في قدرته العالية على حسم المباريات الكبرى في الأنفاس الأخيرة وإحراز أهداف الدقائق القاتلة، وهو السيناريو الذي تكرر مرارًا في حواره مع الشباك، وكانت آخر فصول هذه الإثارة الهدف الجميل الذي سجَّله في شباك منتخب كرواتيا، معلنًا تفوق البرتغال وضمان العبور الرسمي إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، ليؤكد مكانته كخلف شرعي لـ«الدون» في هجوم البرتغال بالمواعيد الكبرى.