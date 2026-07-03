المرة الأولى.. نعومي تفك عقدة ويمبلدون

فكت اليابانية نعومي أوساكا عقدتها في بطولة ويمبلدون وبلغت الدور ثمن النهائي لثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب للمرة الأولى، بفوزها الجمعة على الأسترالية داريا كاساتكينا 6ـ1 و6ـ3.

وأثارت نعومي ضجة في ويمبلدون بإطلالاتها اللافتة، لكن اللاعبة البالغة 28 عامًا بدأت أخيرًا تخطف الأضواء أيضًا بأدائها داخل الملعب.

فبعدما فشلت في الذهاب أبعد من الدور الثالث في مشاركاتها الخمس السابقة، بلغت نعومي أخيرًا ثمن النهائي بفضل عرض قوي.

واحتاجت المصنفة الـ 14 في البطولة الإنجليزية إلى 65 دقيقة فقط لحسم المباراة أمام كاساتكينا، لتلتقي في اختبارها التالي البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالميًّا، أو اللاتفية يلينا أوستابينكو، بطلة رولان جاروس السابقة.

وقد أصبحت عادات نعومي في دخول الملعب بأزياء راقية قبل التخلص منها للعب بالملابس الرياضية المعتادة حديث ويمبلدون.

فقد تصدرت العناوين بزي مستوحى من الزي الياباني التقليدي المعروف بكيمونو قبل مباراتها في الدور الأول، وارتدت ذيلًا شبيهًا بفستان الزفاف في الدور الثاني.

ومرة أخرى، خطفت الأنظار بإطلالتها الجديدة، حيث ارتدت اللباس الياباني التقليدي بطبقات متعددة باللون الأبيض قبل مواجهة كاساتكينا.