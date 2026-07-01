ماذا تعرف عن باباس العائد مجددا إلى الاتفاق؟

ولد آرثر توماس باباستاماتيس، المعروف بآرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم الجديد، 12 فبراير 1980، في مدينة ملبورن بأستراليا.

وباباس يحمل الجنسيتين الأسترالية واليونانية، بسبب جذور عائلته التي هاجرت من البلد الأوروبي منتصف القرن الماضي.

نشأ آرثر في أسرة شغوفة بكرة القدم وكان والده توم لاعبًا ومدربًا سابقًا يصطحبه برفقة شقيقه الأصغر منذ طفولته إلى فريق ساوث ملبورن هيلاس في الدوري الوطني الأسترالي القديم، وشاهد لاعبين مثل أنجي بوستيكوجلو وطوّر ارتباطًا عميقًا باللعبة.

كانت كرة القدم محور الحديث في المنزل وكان يستيقظ باكرًا لمتابعة مباريات أوروبية خاصة فريق ميلان الإيطالي في أواخر الثمانينيات ومنتخب هولندا، تأثر بأسلوب اللعب الهولندي الذي شكَّل جزءًا من فلسفته التدريبية لاحقًا.

بدأ باباس ممارسة اللعبة لاعبًا شابًا لكنه لم يصل إلى مستويات عليا، أنهى مسيرته في الملاعب في سن 25 بعد ست عمليات جراحية في الركبة.

بدأ يطوّر مهاراته التدريبية منذ سن 16 عندما كان لا يزال لاعبًا، ركز بعد الاعتزال على التعليم والتأهيل، فحصل على بكالوريوس في علوم التمارين الرياضية وماجستير في التدريب الرياضي ورخصة تدريبية احترافية من الاتحاد الآسيوي.

اكتشف إمكاناته التدريبية مدربون هولنديون خلال دورة تدريبية في كانبيرا عام 2008، وحصل على منحة من اللجنة الرياضية الأسترالية وانتقل إلى كانبيرا ضمن برنامج التدريب عالي الأداء.

عمل في معهد الرياضة الأسترالي تحت إشراف المدرب الهولندي جان فيرسلايين وجاري فان إيجموند، كما شغل مناصب في المنتخبات الشبابية الأسترالية محللًا فنيًّا ومدربًا.

تولى تدريب أوكلي كانونز في الدوري الفيكتوري عام 2010 وكان أصغر مدرب في البطولة آنذاك، قاد الفريق إلى المركز الأول مشترك وإلى نهائي البطولة وحصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري.

في 2017 عمل مساعدًا في الاتفاق السعودي برفقة الهولندي إلكو شاتوري وأسهم في تجنب الهبوط.

شغل منصب مساعد أنجي بوستيكوجلو في يوكوهاما إف مارينوس الياباني، وحقق لقب الدوري الياباني عام 2019، كما درب كاجوشيما يونايتد ونيوكاسل جيتس وبوريرام يونايتد التايلاندي الذي فاز معه بلقب الدوري، قبل أن يتولى تدريب سيريزو أوساكا الياباني الموسم الماضي، وحقق أرقامًا تهديفية جيدة وجائزة مدرب الشهر.

في حياته الخاصة ظلَّ مرتبطًا بعائلته اليونانية الأصل، ويتحدث عن والدته التي عملت بجد وكرست نفسها لأبنائها وأثرت في شخصيته بجانب علاقته الوثيقة بشقيقه ماني الذي شاركه الشغف باللعبة.

اليوم وبعد أكثر من تسعة أعوام يعود صاحب الـ46 عامًا إلى نادي الاتفاق مجددًا ولكن هذه المرة بصفته مدربًا رئيسًا خلفًا لسعد الشهري.