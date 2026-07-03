أستون مارتن يدخل تحدي «زاندفورت»

كشف شينتارو أوريهارا، كبير مسؤولي هوندا، عن أنَّ فريق أستون ​مارتن، الذي يتذيل الترتيب في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، سيحصل على نسخة مطوّرة من محرك الشركة اليابانية بعد العطلة الصيفية في أغسطس، بدءًا من سباق جائزة هولندا الكبرى، المنظم على حلبة «بارك زاندفورت».

وقال أوريهارا للصحافيين قبل ‌انطلاق سباق ‌جائزة بريطانيا الكبرى: «نحن نعمل بجد ​لإنجاز قائمة مهامنا ‌من أجل إحضار وحدة الطاقة الجديدة ‌إلى هولندا. هذا هو هدفنا، لا أعتقد أنَّنا سنتمكن من اللحاق بمرسيدس أو آر.بي.بي.تي، ووحدات الطاقة لريد بُل، بخطوة واحدة فقط، سنحتاج ‌إلى خطوة أخرى مستقبلًا للحاق بالمنافسين في المقدمة».

ويُنظم سباق جائزة هولندا ⁠الكبرى ⁠في زاندفورت 23 أغسطس المقبل.

ويحتل أستون مارتن حاليًّا المركز العاشر في ترتيب ‌بطولة الصانعين برصيد ‌نقطة واحدة فقط، بعد ​ثمانية ‌سباقات، ⁠كما ​يعتزم إدخال تعديلات ⁠جوهرية على هيكل السيارة بدءًا من جائزة المجر الكبرى، يوليو الجاري.

ويُنظر على نطاق واسع إلى محرك هوندا على أنه الأضعف بين جميع المحركات المشاركة في البطولة، في ظل الحقبة الجديدة ⁠لمصنعي وحدات الطاقة.