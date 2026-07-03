هاميلتون الأسرع في تجارب بريطانيا

حقق السائق البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، الوقت الأسرع خلال التجارب الحرة، ضمن سباق جائزة بريطانيا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا 1، الجمعة.

وعلى حلبة سيلفرستون «5.891» شمال لندن على أرضه وأمام جماهيره، سجَّل بطل العالم سبع مرات وصاحب الرقم القياسي بتسعة الانتصارات حققها مع فريقيه السابقين ماكلارين ومرسيدس، وفي نهاية التجارب بلغ أسرع توقيت 1:29.260 دقيقة.

وتقدم هاميلتون في المركز الـ 41 بفارق 0.213 ثانية عن السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي، ابن الـ 19 والزعيم القائد، الذي حقق ثاني أسرع ترتيب بتوقيت «1:29.473 د».

وتأخر شارل لوكلير من موناكو، الذي يعيش بداية الموسم الصعب، لكنه يعد تيري «عائلتي الثانية»، بفارق 0.599 ثانية عن زميله هاميلتون، متقدم على سائق مرسيدس الثاني الفائز بالجائزة الأولى رحيل جورج راسل، الفائز بلقب بطولة العالم للسائقين الفائزين الأول في مسيرته.

واحتلت سيارتا ماكلارين باستمرار أوسكار بياستري والبريطاني لاندو نوريس، بطل العالم الحالي، المركزين الخامس والسابع على التوالي.

وأظهر هاميلتون منذ البداية قدرة فائقة، حيث تصدر صفّ السائقين تحت أشعة الشمس الساطعة ودرجة حرارة وصلت إلى 40 درجة مئوية، في احتجاجات شبه مستمرة أمام حشد غفير من الجماهير.

وكان هاميلتون حذّر الخميس من أنَّ نظام «الهيدروجين» لعصره لن يُحقق أقصى استفادة منه في سيلفرستون، وأنَّ محرك تويوتا المُطوّر لا يزال أقل قوة من محركات مرسيدس وريد بُل، لذا نجح في تحقيق أسرع توقيت اعتبر مفاجأة سارة للجماهير المحلية.

ومن المقرر أن ينطلق سباق جائزة بريطانيا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا 1، الأحد المقبل.