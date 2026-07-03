التعاون يدرس التجديد مع بارو

تدرس إدارة نادي التعاون تجديد عقد الجامبي موسى بارو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بعد انتهائه الثلاثاء، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن إدارة النادي القصيمي فتحت باب التفاوض مع الجناح الدولي الجامبي من أجل استمراره مع الفريق فترة أخرى بعد المستويات التي قدَّمها في المواسم الماضية.

وانضم بارو إلى صفوف التعاون في صيف 2023، قادمًا من بولونيا الإيطالي بموجب عقد يمتد ثلاثة أعوام.

وارتدى بارو قميص «سكري القصيم» في 79 مباراة بمختلف المسابقات، سجَّل خلالها 30 هدفًا وصنع 14.

وفي الموسم الماضي، شارك بارو في خمس مباريات بدوري روشن السعودي، قبل أن يفقد الفريق جهوده بسبب إصابته بقطع جزئي في الرباط الجانبي للركبة.

وتعرض بارو للإصابة خلال مواجهة ضمك في خامس جولات الدوري، التي انتهت بفوز كاسح لفريقه 6ـ1 في 19 أكتوبر من العام الماضي.

وأجرى بارو عملية جراحية في مستشفى «سبيتار» بالدوحة، العاصمة القطرية نوفمبر الماضي، وخضع بعدها لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف طبيب الفريق التعاوني.