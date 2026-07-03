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تجمع النواخذة

2026.07.03 | 06:46 pm
تجمع لاعبو فريق الاتفاق الأول لكرة القدم بمقر النادي، الجمعة، استعدادًا للمشاركة في الحصة التدريبية الأولى ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التحضيري للموسم الجديد. (المركز الإعلامي ـ الاتفاق)
تجمع النواخذة

تجمع النواخذة

تجمع النواخذة

تجمع النواخذة

تجمع النواخذة