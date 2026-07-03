تجمع النواخذة

تجمع لاعبو فريق الاتفاق الأول لكرة القدم بمقر النادي، الجمعة، استعدادًا للمشاركة في الحصة التدريبية الأولى ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التحضيري للموسم الجديد. (المركز الإعلامي ـ الاتفاق)