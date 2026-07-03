قبل النمسا.. الهلال يعود في غياب الدوليين

يدشن فريق الهلال الأول لكرة القدم، السبت، المرحلة الأولى من التحضيرات، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وتشتمل المرحلة الأولى على الفحوص الطبية للاعبين، وتدريبات على ملعب النادي، تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، ويليها معسكر خارجي في النمسا، خلال الفترة من 15 يوليو الجاري حتى 3 أغسطس المقبل.

ويبدأ الفريق الهلالي تحضيراته في غياب اللاعبين الدوليين، وينتظر أن ينضم تسعة منهم إلى المعسكر الخارجي في 18 من الشهر الجاري، وهم: سالم الدوسري، وحسان التمبكتي، ومتعب الحربي، وناصر الدوسري، وسلطان مندش، ومحمد كنو، وعلي لاجامي، والأوروجوياني داروين نونيز، بعد منحهم راحة إضافية نظير مشاركتهم الدولية في كأس العالم 2026، على أن ينضم المغربي ياسين بونو، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيش، ومواطنه جواو كانسيلو، الذي انتهت فترة إعارته مع برشلونة الإسباني، والفرنسي ثيو هيرنانديز، إلى المعسكر، بعد فراغهم من المشاركة في المونديال.

وتنتظر الفريق الهلالي أربعة تحديات في الموسم الرياضي الجديد، إذ يخوض منافسات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الأزرق أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بدوري روشن السعودي، وتُوِّج بكأس خادم الحرمين الشريفين، وعلى الصعيد القاري غادر دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ 16.