بيتكوفيتش: أخطأنا ودفعنا الثمن

اعترف الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، بأنَّ فريقه دفع ثمن أخطائه، ليخسر 0ـ2 أمام ​سويسرا في دور الـ 32 بكأس العالم 2026، صباح الجمعة، مودعًا المونديال.

وقال بيتكوفيتش للصحافيين، بعد نهاية اللقاء: «لا أستطيع ‌القول بالضرورة ‌أنَّ السبب الدفاع أو ​الخط ‌الخلفي ⁠ككل، لكن ​بالتأكيد الخسارة ⁠تتعلق بطريقة دفاعنا كفريق، دفعنا ثمنًا باهظًا لذلك، في كل مرة نرتكب فيها أول خطأ، نستقبل هدفًا، سنحت للمنافس ثلاث فرص سجَّل منها هدفين، أُتيحت لنا فرصٌ أكثر منهم، لكن للأسف هذا ⁠هو الحال».

وأكد المدرب الكرواتي، صاحب الـ62 عامًا، الذي تربطه ‌علاقة قوية ‌بالكرة السويسرية، وقضى سبعة أعوام مدربًا ​لمنتخبها الأول، أنَّ ‌التقدم في كأس العالم كان خطوة كبيرة ‌لفريقه، مضيفًا: «دافعنا بشكل جيد جدًّا، ولم نستقبل الكثير من الأهداف قبل كأس العالم، لكن هُنا في البطولة كان المستوى مرتفعًا، لذلك ‌كُنَّا بحاجة أن نكون أكثر دقة وتنظيمًا وأن نتكيف أكثر مع ⁠هذا المستوى».

وأعرب ⁠بيتكوفيتش عن سعادته بأداء فريقه بشكل عام، وأنَّه خسر أمام الفريق الأفضل ببساطة، مضيفًا: «العودة إلى المشاركة في البطولة بعد غياب 12 عامًا تمثل نجاحًا كبيرًا، كما أن تجاوز دور المجموعات للمرة الثانية فقط في تاريخنا نتيجة ممتازة أيضًا، بالطبع نرغب في تحقيق المزيد من النجاح، لكننا لم نتمكن من ذلك. علينا أن نتعلم ​من نقاط ​الضعف التي أظهرناها، لكن بالمجمل شهدنا العديد من اللحظات الإيجابية خلال المباريات».

وتقدمت سويسرا في الدقيقة العاشرة عندما سجَّل بريل إمبولو هدفًا عقب هجمة مرتدة، قبل أن يضاعف دان ندوي النتيجة بعد بداية الشوط الثاني فورًا.