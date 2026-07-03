أنشيلوتي يكشف استياء نيمار

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، الجمعة، عن عدم رضا نيمار دا سيلفا، مهاجم الفريق، بدوره المحدود في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أنه تعامل مع الموقف باحترافية، ولا يزال يُمثّل إضافة إيجابية لأبطال العالم خمس مرات.

وقال أنشيلوتي لصحيفة «فوليا دي ساو باولو» البرازيلية في مقابلة صحافية: «نيمار غير راضٍ، لكنه يتصرف بشكل جيد للغاية، يتدرب بشكل ممتاز، هو شخص محترم، ولطيف، ومحبوب من زملائه، ولاعب مهم في الفريق لأنه يمتلك موهبة كبيرة، ومتواضع للغاية، سعيد به. ومن الواضح أنه يرغب في اللعب، كما كان دائمًا».

ووصل نيمار إلى مونديال 2026، مصابًا في ربلة ساقه اليمنى.

وأكد أنشيلوتي أن نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان، والهلال السعودي السابق، قادر على خوض مباراة كاملة، ما بدد الشكوك حول جاهزيته، مضيفًا: «الأهم هو قدرته على اللعب، لا أحد يعلم كم من الوقت سيلعب، لديه الخبرة الكافية لإدارة دقائق لعبه وإيقاع المباراة، عندما أرى أن الفريق بحاجة إليه، سأشركه في الملعب».

واقتصر ظهور الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي «79 هدفًا في 129 مباراة» بديلًا مرة واحدة فقط برابع مشاركة له في كأس العالم، بعدما لعب الدقائق الـ 14 الأخيرة في فوز البرازيل على إسكتلندا 3ـ0 بدور المجموعات.

ومن المرجح أن يجلس نيمار، البالغ 34 عامًا، على مقاعد البدلاء مجددًا في مباراة أمام النرويج بدور الـ16 على ملعب ميتلايف، مساء الأحد المقبل.

وعن لقاء النرويج، تابع أنشيلوتي: «المباريات دائمًا صعبة، لكننا على ثقة من أننا سنقدم مباراة جيدة، إنهم فريق منظم دفاعيًا، ومدربهم يقدم عملًا جيدًا للغاية في هذا المجال، نحن مستعدون لأي شيء، قد نستقبل هدفًا، لكننا على أهبة الاستعداد للرد».

ولم يسبق للبرازيل أن فازت على النرويج، وتعادلت في مباراتين، وخسرت اثنتين من أصل أربع مواجهات سابقة، إضافة إلى عدم استطاعتها الفوز على أيّ منتخب أوروبي في مباراة إقصائية بكأس العالم منذ فوزها باللقب عام 2002.