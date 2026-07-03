بوستيكوجلو يخلف جيسوس في النصر

أعلن نادي النصر، الجمعة، رسميًا عن تعاقده مع الأسترالي أنجي بوستيكوجلو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بموجب عقد يمتد لمدة موسمين.

وكتب النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «فصل جديد.. أنجي بوستيكوجلو مدربًا للفريق الأول بعقد يمتد إلى موسمين»، متمنيًا التوفيق للمدرب الأسترالي وطاقمه في مشواره مع الفريق.

ويتولى بوستيكوجلو تدريب الفريق النصراوي خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس، الذي أعلن رحيله نهاية الموسم الماضي، بعد أن قاد الفريق إلى التتويج بلقب دوري روشن السعودي.

وبدأ بوستيكوجلو «60 عامًا» مسيرته التدريبية عام 1996 حينما درب فريق ساوث ملبورن هيلاس، وحقق معه لقب الدوري الأسترالي، وبطولة دوري أبطال أوقيانوسيا، وبعدها قاد تدريب منتخب بلاده، وحقق معه لقب كأس آسيا 2015، ومن ثم تولى تدريب فريق يوكوهاما مارينوس الياباني، محققًا معه لقب الدوري عام 2019، وفي عام 2021، انتقل إلى تدريب سلتيك الإسكتلندي، وتوج معه بثنائية الدوري والكأس، ونال جائزة أفضل مدرب خلال موسمه الأول، ومن ثم أصبح أول مدرب أسترالي في تاريخ الدوري الإنجليزي حينما عُين مدربًا لتوتنام.

وأمضى بوستيكوجلو عامين مع توتنام، حقق خلالهما إنجازًا كبيرًا، وتمثل في الفوز بلقب الدوري الأوروبي قبل أن تتم إقالته في يونيو 2025، وبعدها خاض تجربة تدريبية قصيرة مع نوتنجهام فورست لم تستمر سوى ثماني مباريات فقط، وانتهت بالإقالة في أكتوبر الماضي، ومن ثم عين محللًا للمباريات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».