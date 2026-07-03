إمبولو يقترب من الهداف التاريخي

بات المهاجم بريل إمبولو، لاعب منتخب سويسرا الأول لكرة القدم، قريبًا من معادلة رقم قياسي جديد مع «لا ناتي».

ويعد الهدف، الذي أحرزه إمبولو في شباك الجزائر، صباح الجمعة، الخامس له مع سويسرا في كأس العالم، ليصبح على بعد فرحة واحدة فقط من جوزيف هوجي، الهداف التاريخي للسويسريين في المونديال، بستة أهداف، بعد تسجيله هدفين في البطولة الحالية، وثلاثة في النسختين الماضيتين.

إمبولو المولود، فبراير 1997، في ياوندي العاصمة الكاميرونية، انتقل بسن الخامسة برفقة والدته إلى فرنسا، ليتلقى تعليمه بين تولوز وباريس، قبل الاستقرار نهائيًا في بازل السويسرية، ونيل الجنسية عام 2014.

وتتضمن مسيرة المهاجم الحالية اللعب لنادي رين الفرنسي عقب محطات برفقة شالكة، وبوروسيا مونشنجلادباخ، وموناكو، ومثّل سويسرا في بطولات اليورو أعوام 2016 و2020 و2024، إضافة إلى كؤوس العالم 2018 و2022 و2026 متجاوزًا حاجز 80 مباراة.

وكان هذا الفوز مهمًا للغاية لسويسرا، التي خرجت من دور الـ 16 في أعوام 2006 و2014 و2018 و2022. وعلى الرغم من أن منتخب سويسرا تأهل إلى دور الثمانية ثلاث مرات، ​لكنه لم يصل إلى ​هذا الدور منذ عام 1954.

وتواجه سويسرا في مباراتها المقبلة الفائز من مباراة كولومبيا وغانا في فانكوفر، الأسبوع المقبل.