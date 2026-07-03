تأهب كولومبي

شارك لاعبو المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم، صباح الجمعة، في حصة تدريبية أخيرة، استعدادًا لمواجهة غانا، فجر السبت، ضمن منافسات دور الـ32 في كأس العالم 2026. (رويترز)