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تأهب كولومبي

2026.07.03 | 08:41 pm
شارك لاعبو المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم، صباح الجمعة، في حصة تدريبية أخيرة، استعدادًا لمواجهة غانا، فجر السبت، ضمن منافسات دور الـ32 في كأس العالم 2026. (رويترز)
تأهب كولومبي

تأهب كولومبي

تأهب كولومبي

تأهب كولومبي

تأهب كولومبي

تأهب كولومبي