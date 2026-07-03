هولندا تلجأ إلى القضاء بعد وداع المونديال

قدّم الاتحاد الهولندي شكوى إلى النيابة العامة، الجمعة، بشأن رسائل عنصرية، نُشرت عقب خروج منتخبه الأول لكرة القدم من كأس العالم.

وأثارت خسارة المنتخب الهولندي أمام المغرب بركلات الترجيح، الإثنين، موجة من الإساءات على مواقع التواصل الاجتماعي، استهدفت بشكل خاص اللاعبين الهولنديين أصحاب البشرة السمراء.

وأوضح الاتحاد الهولندي أنه سيحيل الرسائل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وصرح في بيان: «للأسف، من المستحيل رصد جميع ردود الفعل العنصرية وإيقافها، لكن الاتحاد الهولندي يريد توجيه رسالة واضحة للغاية». وأضاف: «هناك حدود، وهناك عواقب لمن يتجاوزها».

وخسرت هولندا، التي وصلت إلى نهائي كأس العالم ثلاث مرات، أمام المغرب بركلات الترجيح 2ـ3، بعد التعادل 1ـ1 في الوقتين الأصلي والإضافي في دور الـ 32 في مونتيري المكسيكية.

وتعرض اللاعبون الثلاثة، الذين أضاعوا ركلة ترجيحية، وهم: جاستن كلويفرت، وكوينتين تيمبر، وكريسنسيو سامرفيل، لإساءات عنصرية وتمييزية عبر مواقع التواصل، عقب المباراة، حسبما ذكر الاتحاد المحلي للعبة.