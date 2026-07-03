الأحد.. بوستيكوجلو يقود تدريبات النصر

يقود الأسترالي آنج بوستيكوجلو، المدرب الجديد لفريق النصر الأول لكرة القدم، تدريبات «الأصفر»، الأحد المقبل، حسبما أعلن النادي العاصمي، عبر حسابه في منصة «إكس»، الجمعة.

وكشف النصر عن وصول المدرب إلى العاصمة الرياض، السبت، تمهيدًا لمباشرة مهماته مع الفريق.

وكان النادي أعلن في وقت سابق التعاقد مع الأسترالي لمدة موسمين عبر تغريدة ذكر فيها: «فصل جديد.. آنج بوستيكوجلو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد موسمين. تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي».

ويتزامن قدومه مع انطلاق المرحلة الأولى من تحضيرات النصر للموسم الجديد، وفق البرنامج الذي أعلنه النادي قبل يومين.

ويتسلم بوستيكوجلو الدفّة الفنية للفريق خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس، الذي انقضى عقده بانتهاء الموسم الماضي.

وقضى جيسوس موسمًا واحدًا مع النصر، عادت خلاله بطولة الدوري إلى خزائنه بعد غياب دام سبعة مواسم.