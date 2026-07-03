بعد عامين و5 ألقاب.. النصر يودّع ماريا

أعلن نادي النصر، الجمعة، رحيل البرازيلية ماريا إدواردا، قائدة الفريق الأول لكرة القدم للسيدات، بعد نهاية عقدها.

وكتب الحساب الرسمي لسيدات النصر على منصة «إكس»: «ماريا إدواردا، أسهمتِ في صناعة لحظات لا تُنسى.. شكرًا، وكل التوفيق في مشوارك المقبل».

وحققت ماريا «30 عامًا» خمسة ألقاب مع الفريق النصراوي، منها اثنان في الدوري الممتاز، وكأس السوبر في نسخته الأولى، وكأس الاتحاد السعودي للسيدات في نسخته الثالثة، وكأس تحدي الشتاء، خلال الموسم الماضي.

وتعاقد النصر مع ماريا في سبتمبر 2024، قادمة من فلامنجو البرازيلي، بعد مسيرة حافلة مثّلت خلالها أندية برازيلية بارزة، منها فيتوريا داس تابوكاس، وساو فرانسيسكو، والمركز الأولمبي، وكورينثيانز، ودا أمازونيا 3B، إضافة إلى أفالديسنيس وساو باولو.

وعلى الصعيد الدولي، مثّلت ماريا منتخب بلادها تحت 20 عامًا، ومن ثم المنتخب الأول بدءًا من 2019.

من جهة أخرى، ودّع النصر وجدان محمد، والبرازيلية كاثلين سوزا، التي انضمت إلى الفريق في 6 أغسطس 2024، قادمة من ريال مدريد الإسباني.