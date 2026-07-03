هاني يعيد رقما سلبيا لم يتكرر منذ 1966

كرر محمد هاني، ظهير أيمن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، رقمًا سلبيًا على صعيد الأهداف العكسية، حدث مرة واحدة فقط من قبل في كأس العالم.

وسجّل هاني هدفًا بالخطأ في مرماه خلال مباراة مصر مع أستراليا، مساء الجمعة، ضمن دور الـ 32 من كأس العالم.

وأصبح في رصيده هدفان عكسيان خلال النسخة الجارية، بعدما هز شباك مصر بالخطأ أيضًا في مباراتها مع بلجيكا ضمن أولى جولات دور المجموعات.

وطبقًا لمنصة «أوبتا» سبق للاعب واحد فقط إحراز هدفين عكسيين في كأس العالم هو المدافع البلغاري الراحل إيفان فوستوف خلال نسخة 1966.

وأحرز فوستوف هدفًا عكسيًا خلال مباراة بلغاريا والبرتغال ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في تلك النسخة، وخسر منتخب بلاده 0ـ3.

وسجّل الثاني في المباراة التالية مباشرة التي خسرتها بلغاريا أمام المجر 1ـ3.

وحسب «أوبتا» أصبحت النسخة الجارية الأكثر شهودًا للأهداف العكسية في تاريخ كأس العالم بواقع 13 هدفًا.