زفاف تايلور.. منع الهواتف.. وحفل باذخ

تنظم الفعالية الرئيسة في مراسم الزفاف المرتقب للنجمة تايلور سويفت وترافيس كيلسي، لاعب كرة القدم الأمريكية، الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مع حضور العديد من المشاهير إلى مدينة نيويورك للمشاركة في حفل باذخ في قاعة ماديسون سكوير جاردن.

ويأتي الحفل، الذي يتزامن مع احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة في الرابع من يوليو، وسط موجة حر قياسية، وحظر شبه كامل للتغطية الإعلامية، وإجراءات أمنية مشددة تشبه ما يُعتمد عادة في تأمين زيارات رؤساء الدول.

وبدأت المراسم، الخميس، بحفل عشاء دُعي إليه نحو 100 شخص فقط، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها بدءًا من الـ 03:00 من عصر الجمعة بتوقيت أمريكا، بحسب وسائل الإعلام المعنية بشؤون المشاهير، التي وصل الأمر ببعضها إلى وصف الحفل المرتقب بـ«زفاف القرن».

ووضعت الشرطة في نيويورك سياجًا أمنيًا في محيط الموقع، بينما نُصبت خيمة بيضاء كبيرة عند المدخل المخصص لكبار الشخصيات لحجب الرؤية، وشوهد العمال وهم يرفعون ستائر عملاقة على نوافذ القاعة للغرض ذاته.

وتجمع مئات المعجبين في مكان قريب من القاعة الشهيرة في مدينة نيويورك.

وقالت أليسا هاينن «24 عامًا» وهي من مانهاتن في نيويورك، إن سويفت «هي أعظم ما في أمريكا... هي ملكتنا، هي كل شيء بالنسبة لنا». وأضافت أن هذا الزفاف «هو من وجهة نظرنا أشبه بزفاف ملكي».

ويأتي الزفاف، الذي سيكون من أبرز المواعيد للمشاهير هذا العام، بعد أقل من عام على إعلان كيلسي وسويفت، وكلاهما في السادسة والثلاثين، خطبتهما أغسطس الماضي.

ولم يكشف الثنائي الثري برنامج حفل الزفاف، بينما أفادت تقارير بأن المدعوين وقّعوا تعهدات بعدم إفشاء التفاصيل. لكن المؤشرات تدل على أن الاحتفالات ستتسم بالبذخ.

ومن المتوقع أن يشارك في فعاليات الجمعة ما يصل إلى ألف ضيف، منهم عارضات أزياء ومغنيات وممثلات تجمعهن صداقة بسويفت. كما يُتوقع حضور زملاء كيلسي من فريق كنساس سيتي تشيفز.

وستقدّم ستيفي نيكس وتيم ماكجرو، وهما مقربان من سويفت، عروضًا غنائية، وسط توقعات صحافية بأن يشارك كذلك المغني الإنجليزي إيد شيران.

وأفادت التقارير بأن الضيوف سيمنعون من حمل هواتفهم النقالة خلال المراسم.

وتقاطر المعجبون بسويفت، الذين يُعرفون بـ«سويفتيز»، إلى أماكن في نيويورك ذكرتها في أعمالها، منها مقهى «باص ستوب» في منطقة وست فيلدج، الذي سبق أن زارته، وشارع كورنيليا، الذي تحمل إحدى أغنياتها اسمه.

وتسري منذ أسابيع شائعات عن قرب زفاف النجمين، من دون صدور أي تأكيد رسمي.