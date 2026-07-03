معتوق يطوي صفحة الشباب.. ويدرس العروض

يدرس عبد الله معتوق، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، ثلاثة عروض تلقاها رسميًا، لاختيار الأنسب، بعد وصوله إلى طريق مسدود مع ناديه بشأن تجديد عقده، الذي ينتهي في السابع من أغسطس المقبل.

وكشف لـ«الرياضية» معتوق عن أنه منح فلاح العنزي، وكيل أعماله، الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات مع الأندية، التي ترغب في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال معتوق: «الشباب بيتي الأول، وأعطيت إدارة النادي الأولوية في الفترة الماضية، ولم أكن أرغب بالخروج من النادي، ولكن نحن في عصر الاحتراف».

وكانت «الرياضية» عنونت في 20 فبراير الماضي: «معتوق يفضّل مغادرة الشباب.. وينتظر العرض الثاني»، وأوضحت في سياق الخبر نقلًا عن مصادر خاصة أن معتوق دخل الفترة الحرة في 8 فبراير، ورفض العرض المقدم من ناديه، مضيفة أن لاعب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يمتلك عرضًا أفضل من الناحية المالية من أحد الأندية، وينتظر وصول العرض الثاني قبل حسم وجهته المقبلة.

وتدرج معتوق «23 عامًا» في الفئات السنية بنادي الشباب، وصولًا إلى الفريق الأول 2021، وأعير إلى نادي الجندل عام 2024.

وخاض معتوق 13 مباراة مع الفريق الشبابي، الموسم الماضي، بواقع 11 لقاء بدوري روشن السعودي، ومواجهتين ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، دون أن ينجح في التسجيل أو الصناعة.