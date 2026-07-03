بطل البرتغال يقود الدرعية

تعلن شركة نادي الدرعية، خلال الـ48 ساعة المقبلة، عن التعاقد مع البرتغالي برونو لاج، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أنَّ إدارة النادي السعودي تعمل على إنهاء صفقة المدرب قبل الأحد المقبل، موعد انطلاق تدريبات فريق الدرعية، استعدادًا للموسم الجديد.

وكانت «الرياضية» انفردت في 14 يونيو الماضي بالكشف عن دخول إدارة الدرعية في مفاوضات متقدمة مع برونو لاج، قبل أن تصل المباحثات بين الطرفين مراحلها الأخيرة.

وفي سياق آخر، أكدت لـ«الرياضية» مصادر أنَّ الدولي السعودي سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم والمنتخب السعودي، لا يدخل ضمن حسابات الدرعية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن، على الرغم ما تردد أخيرًا بشأن اهتمام النادي بالحصول على خدماته.

ويملك لاج، البالغ من العمر 50 عامًا، سيرة تدريبية بارزة، إذ قاد فريق بنفيكا البرتغالي للتتويج بلقب الدوري موسم 2018ـ2019، كما أشرف على تدريب وولفرهامبتون الإنجليزي بين عامي 2021 و2022، قبل أن يتولى قيادة بوتافوجو البرازيلي لفترة قصيرة.

وعاد المدرب البرتغالي إلى بنفيكا في 2024، وقاده للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية، ويُعرف بأسلوبه الهجومي واعتماده على تطوير اللاعبين الشباب.