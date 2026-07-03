موجة الحرارة تهدد سباق فرنسا

يستعد سباق فرنسا للدراجات لمواجهة تحدٍ جديد خارج المنافسة الرياضية، بعدما سمحت السلطات الفرنسية للمسؤولين الإقليميين بإلغاء أي مرحلة من السباق في حال إصدار إنذار أحمر بسبب موجة حر، حفاظًا على سلامة المتسابقين والجماهير والعاملين، وفقًا لوثيقة صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، اطلعت عليها رويترز، الجمعة.

وجاء ‌في الوثيقة الموجهة ​إلى ‌المحافظين ⁠الإقليميين: «في ​ظروف استثنائية، وبالتشاور ⁠مع الجهة المنظمة وجميع الأطراف المعنية، يمكنكم اتخاذ قرار بإلغاء إحدى المراحل إذا لم تعد الظروف الصحية أو التشغيلية تسمح في الوقت نفسه بضمان سلامة ⁠المتفرجين والعاملين، والاستمرار في تقديم ‌خدمات الطوارئ ‌للجمهور».

وقال كريستيان ​برودوم، مدير السباق، قبل ‌انطلاق النسخة الحالية من برشلونة، السبت، إنه واثق من قدرة الحدث على التعامل مع الأحوال الجوية القاسية.

وأضاف للصحافيين، الجمعة: «نحن مستعدون للتكيف ‌في أي مكان وفي أي وقت وعلى الدوام».

وتشير التوقعات إلى ⁠أن ⁠درجات الحرارة في مدينة كاركاسون، التي ستستضيف أول انطلاقة للسباق من الأراضي الفرنسية في المرحلة الرابعة، الثلاثاء، قد تصل إلى 39 درجة مئوية.

وقالت ستيفاني ريست، وزيرة الصحة الفرنسية، في وقت سابق، الجمعة، إن موجة الحر التي ضربت ​فرنسا في ​يونيو تسببت بـ 2025 وفاة زائدة عن المعدلات المعتادة.