عام إضافي.. فيراري تجدد قصة هاميلتون

قرر السائق البريطاني لويس هاميلتون البقاء في صفوف فيراري، العام المقبل، حسبما أعلن الفرنسي فريدريك فاسور، مدير الفريق الإيطالي، الجمعة، منهيًا التكهنات حول مستقبل بطل العالم سبع مرات.

وواصل هاميلتون، البالغ 41 عامًا، تألقه بعد فوزه الأول باللون الأحمر في سباق برشلونة ـ كاتالونيا، بتسجيله أسرع توقيت في التجارب التأهيلية لسباق السبرينت، السبت، ضمن جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون، بعدما كان حقق أسرع توقيت في فترة التجارب الحرة الوحيدة، الجمعة.

وقال فاسور لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «في العام الماضي، قللت من شأن حجم الانتقال من مرسيدس إلى فيراري، كان كل شيء جديدًا عليه، ولويس ليس من السائقين الذين ينتقلون بين الفرق كل عامين أو ثلاثة».

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكانه تأكيد بقاء هاميلتون مع فيراري في عام 2027، أجاب فاسور بـ «نعم».

وتابع: «إنه يعرف الأدوات والأشخاص ونهجنا الآن. ومع هذه النتائج الجيدة، دخل في دائرة إيجابية».

كما أوضح فاسور أن سيارة فيراري للعام الجاري لم تُصمم وفقًا لمتطلبات هاميلتون أو أسلوبه «على الإطلاق، نحن لا نُصمم سيارات الفورمولا لسائق دون آخر».

وكان فيراري، على الرغم من بعض التحفظات، قد أعلن نيته مشاركة هاميلتون مع زميله شارل لوكلير من موناكو في جولة استعراضية قبل سباق الأحد، حيث ستُستخدم سيارات صغيرة مصنوعة من مكعبات ليجو.

وقد لاقت هذه الفعالية ردود فعل متباينة بين السائقين الذين أعربوا عن استيائهم من حجم العمل التسويقي غير المدفوع الأجر المطلوب منهم لمصلحة الفورمولا 1.

وانضم الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، إلى هاميلتون، وآخرين في انتقاد هذه الفعالية، الجمعة، قائلًا إنه لا يُحب أن يرى السائقين يبدون كـ «أطفال ومهرجين».

وقال سائق ريد بُل إنه يُفضل الجولة الاستعراضية المعتادة التي يتشارك فيها جميع السائقين شاحنة مسطحة للتجول في الحلبة أمام الجماهير.

وأضاف: «أُفضّل اللعب بمكعبات ليجو في المنزل، كما تعلمون، مع الأطفال. ليس على سيارة كارتينج هنا، بصراحة».

وختم قائلًا: «أُفضل الوقوف على شاحنة، مع الجميع. إنه أكثر متعة ويبدو أكثر احترافية».