سيطرت وعبرت أستراليا.. مصر تسعد العرب

كتب منتخب مصر الأول لكرة القدم اسمه في تاريخ كأس العالم، عقب أن أصبح ثاني العرب فوزًا في مباراة إقصائية، بعد أن عبر أستراليا بركلات الترجيح 4ـ2، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1ـ1 لتبلغ دور الـ 16.

ومنح إمام عاشور التقدم لمصر ‌بضربة رأس ‌متقنة بعد ​تمريرة ‌عرضية من ⁠كريم ​حافظ في ⁠الدقيقة 13.

وأدرك محمد هاني، مدافع مصر، التعادل لأستراليا بالخطأ في مرماه، وهو يحاول إبعاد ركلة حرة بعد ⁠10 دقائق من ‌نهاية ‌الاستراحة.

وضغطت مصر قرب ​نهاية ‌الوقت الأصلي، وكاد رامي ‌ربيعة أن يمنحها الفوز، لكن الحارس باتريك بيتش أبعدها بنجاح ليخوض كلا الفريقين شوطين ‌إضافيين قبل الاحتكام لركلات الترجيح.

ولم يهدر لاعبو ⁠مصر ⁠أي ركلة ترجيح، إذ سدد البديل محمود صابر، وربيعة، والقائد محمد صلاح، وحسام عبد المجيد، بنجاح، بينما سدد الأستراليان هاري سوتار ولوكاس هيرينجتون خارج المرمى.

وتنتظر مصر الفائز بين ​الأرجنتين والرأس ​الأخضر في مباراة دور الـ 16.

وظهرت أربعة منتخبات عربية في مباراة إقصائية بتاريخ المسابقة، لكن لم يتمكن من الانتصار إلا المغرب في مونديال 2022 بقطر، إلا أن رحلتها البطولية انتهت حينما ودعت المنافسة من نصف النهائي أمام فرنسا.

ولحقت مصر بالمغاربة الذين بلغوا دور الـ16 من النسخة الجارية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إثر انتصارهم على هولندا بركلات الترجيح.

وخسرت السعودية خلال مشاركتها في دور الـ16 من كأس العالم 1994 أمام السويد 3ـ1.

وبلغت الجزائر دور الـ16 مرة واحدة خلال مشاركتها في كأس العالم 2014، إلا أنها اصطدمت بالألمان في مواجهة تاريخية كسبها الأخير في الشوطين الإضافيين 2ـ1، ثم شق طريقه نحو التتويج باللقب.

وشاركت الجزائر في مرحلة الـ32 من النسخة الجارية، لكن لم تتمكن من العبور أمام سويسرا، التي فرضت سيطرتها التامة، وانتصرت بثنائية نظيفة.