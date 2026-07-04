رياض ينعش تدريبات «أسود الأطلس»

عاد شادي رياض، مدافع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، إلى التدريبات الجماعية قبل مواجهة كندا في ثمن نهائي مونديال 2026، بعد تعافيه من الإصابة، التي تعرض لها أمام هولندا، الثلاثاء، لحساب دور الـ 32.

وكان رياض، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، الذي أصيب في ركبته اليسرى، اضطر إلى ترك مكانه إلى أنس صلاح الدين، وغاب عن التدريبات الأيام التالية آخرها الخميس، عندما اكتفى بجمل انفرادية داخل الصالة الرياضية.

وظهر رياض في تدريبات الجمعة، واضعًا ضمادة على ركبته، وشارك في حصة التسخين بالكرة دون أي تأثر أو انزعاج في إشارة إلى جاهزيته لمواجهة السبت.

وقدم رياض عروضًا جيدة منذ بداية البطولة، وشكل برفقة عيسى ديوب، مدافع فولهام الإنجليزي، ثنائيًا دفاعيًا صلبًا وكانا معًا خير خلف للثنائي رومان سايس، المعتزل دوليًا عقب أمم إفريقيا الأخيرة، وآدم ماسينا، الذي تعرض لإصابة في ركبته خلال البطولة ذاتها.

وبدا الحماس والارتياح على محيا جميع لاعبي المنتخب المغربي في خصته التدريبية، الجمعة، وقال أحمد رضا التكناوتي، حارس المرمى الثالث، في تصريحات بالمنطقة المختلطة قبل بداية الحصة التدريبية: «نحن مستعدون جيدًا للمباراة، وكما يعلم الجميع فالمنتخبان يعرفان بعضهما بعضًا جيدًا، خاصة أننا التقينا بدور المجموعات في مونديال قطر، ونحن مركزون على أن نحقق نتيجة جيدة، ونسعد الجماهير المغربية».

وأضاف: «الأجواء رائعة وحماسية في صفوف المنتخب، ونحن نعرف المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وأن جماهيرنا متعطشة إلى تحقيق نتيجة كبيرة، وإن شاء الله سنحققها في هذا المونديال».

وعن تنظيم المباراة ظهر السبت على ملعب «إن آر جي» في هيوستن، حيث درجة الحرارة مرتفعة جدًا، قال التكناوتي: «نحن معتادون على اللعب في هذه الأوقات.. سنقدم ما يتعين علينا، ونسعد جماهيرنا».

أما المدافع يوسف بلعماري، فذكر بدوره: «تنتظرنا مواجهة صعبة، وكل منتخب وصل إلى كأس العالم له أهدافه، وكندا قوية، ولم يكن وصولها إلى هذه المرحلة صدفة.. نحن مستعدون لهذه المباراة أكثر من المواجهات السابقة لأنها ستمنحنا بطاقة ربع النهائي».