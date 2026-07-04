مارش: إغلاق المساحات سلاحنا أمام المغرب

أكد جيسي مارش، مدرب المنتخب الكندي الأول لكرة القدم، أنهم بحاجة إلى التمسك بالنهج الهجومي في الخط الخلفي والاستعداد لإغلاق المساحات أمام المغرب في مواجهتهما بدور الـ 16 بكأس العالم مساء السبت.

وأضاف المدرب الأمريكي في مؤتمر صحافي الجمعة أن المغرب لا يملك أي نقاط ضعف، وقدم عروضًا في البطولة عززت سمعته كأحد المنتخبات القوية، بفضل خط وسط خطير يتمتع بالحركة والانسيابية، وقادر على معاقبة المنافس إذا لم يلتزم لاعبوه داخل الملعب بالخطة.

وقال مارش: «هذا هو المكان الذي نتوقع أن نكون فيه، وهذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه. ونعلم أن المغرب سيتحدى كل ما نفعله، فهم حرفيًا لا يملكون أي نقاط ضعف.. علينا أن نحاول أن نكون جيدين في الأمور التي نهتم بها ونجيدها، وعلينا أن نرى ما إذا كان ذلك سيصمد أمام منافس مثل المغرب»

وعلى الرغم من أن المشوار الرائع لكندا في كأس العالم ضمن بالفعل للمنتخب مكانة في الذاكرة الرياضية للبلاد، فإن مارش قال إن لاعبيه يتطلعون إلى تحقيق المزيد أمام المغرب، صاحب المركز الرابع في نهائيات 2022.

وأضاف أن دافع الثأر لا يلعب أي دور في الاستعداد للمواجهة، على الرغم من فوز المغرب على كندا 2-1 في دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وأوضح: «لا يوجد دافع كبير لدى أي شخص في معسكرنا للقول إننا خسرنا أمام المغرب في كأس العالم الماضية وإنه يتعين علينا الآن تصحيح ذلك الخطأ».

وأضاف: «هذا وقت مختلف. إنهم مختلفون، ونحن كذلك، إنها لحظة مغايرة تمامًا، وكل ما نريده هو أن نبذل كل ما في وسعنا لإيجاد طريقة لتحقيق النتيجة المطلوبة».