بمشاركة 43 متسابقا.. بطولة السعودية تويوتا تنطلق

انطلقت الجمعة بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2026 في عقبة المحمدية بالطائف، وتضم 3 جولات تمتد من 2 يوليو الجاري حتى أول أغسطس المقبل.

وينظم السباق على مسار جبلي بطول 4.2 كم، يبدأ من ارتفاع 1900 متر ويصل إلى نحو 2150 مترًا، ما يجعله من أكثر المسارات تحديًا.



وقد شهدت الجولة الأولى مشاركة 43 متسابقًا من نخبة سائقي رياضة المحركات.

وتأتي البطولة تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالشراكة مع جميل لرياضة المحركات وبراندشب.



يتنافس المشاركون على لقب البطولة، فيما يدخل بطل موسم 2025 فيصل القباني المنافسات للدفاع عن لقبه.