وهبي: كندا أصعب مباراة في المونديال

يخطط محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، إلى «صناعة الفوضى» بصفوف منافسهم الكندي في دور الـ 16 لكأس العالم، السبت، مشيرًا إلى أن المهمة ستكون بمساعدة نجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز، الذي وصفه بالعنصر الخفي.

وتأهل «أسود الأطلس» صاحب المركز الرابع في مونديال 2022، إلى هذا الدور بعد الفوز على الطواحين الهولندية بركلات الترجيح، فيما فازت كندا على جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وكان دياز نجم كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب وأنهى البطولة هدافًا للبطولة بخمسة أهداف، لكنه لم يتمكن من زيارة الشباك حتى الآن في المونديال. أي هدف حتى الآن في المونديال.

وعبر المدرب وهبي عن ثقته في أن يقدم صانع الألعاب دورًا رئيسًا في المباراة التي ستقام يوم السبت ضد كندا في هيوستن، وأن يساعدهم على صناعة «فوضى منظمة» يتعين على المنافس التعامل معها.

وقال وهبي في مؤتمر صحافي الجمعة: «دياز يؤدي الكثير من العمل في المباريات، دون أن يلاحظه أحد، ومع ذلك فهو مهم بنفس القدر في الدفاع والهجوم».

وأضاف: «مع اللاعبين الكبار، نتوقع دائمًا المزيد منهم، لكنه ليس مضطرًا لأن يصنع الفارق في كل مباراة.. إنه في حالة جيدة وهو أحد أفضل لاعبينا. إنه يشعر بالراحة، وأنا كذلك».

واستطرد: «نحاول صناعة فوضى منظمة من خلال زيادة الحركة، ودياز يتمتع بالحرية للقيام بذلك. لقد لعب كثيرًا منذ كأس الأمم الأفريقية، وربما لا يكون في نفس مستوى النشاط الذي كان عليه آنذاك، لكنه قدم تمريرتين حاسمتين، ونأمل أن يبدأ في تسجيل الأهداف أيضًا».

وعلى الرغم من أن الأمريكي جيسي مارش مدرب كندا تحدث عن قوة المغرب وأن حظوظهم في المباراة أقل، إلا وهي أكد أن المواجهة ستكون متكافئة وأن أي تراجع للاعبيه قد يؤدي إلى كارثة.

وشرح: «الأمر يتعلق بعدم التردد في أسلوبنا، وإذا لم نكن جيدين بما يكفي، فسنعود إلى ديارنا، بغض النظر عن هوية المنافس. أنا شخص صادق للغاية، وقد أخبرت اللاعبين أن هذه ستكون أصعب مباراة في كأس العالم حتى الآن. ونادرًا ما أخطئ في هذا الأمر».