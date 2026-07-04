30 يوليو.. أحلام تطرب جدة

تستعد الفنانة أحلام للقاء جمهورها في جدة، من خلال أمسية غنائية يوم 30 يوليو الجاري على مسرح عبادي الجوهر أرينا، بتنظيم بنش مارك، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه.

وتصعد أحلام إلى المسرح برفقة أوركسترا يقودها المايسترو وليد فايد، لتقدم باقة من أبرز أعمالها التي ارتبطت بذاكرة جمهورها، في أمسية تجمع بين الأداء الحي والتوزيع الأوركسترالي.

ويبدأ طرح تذاكر الحفل يوم 5 يوليو عند الساعة 8:00 مساء عبر منصة Webook.

ويأتي الحفل ضمن سلسلة الفعاليات التي تقدمها بنش مارك، استمرارا لاستقطاب أبرز نجوم الغناء العربي.